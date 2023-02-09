Самарцы в этом году предпочитали горнолыжные трассы в своем регионе, в Сочи и Башкирии

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период зимних выходных.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами заставило туристов обратить внимание на новые направления. Турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

При этом инфраструктура российских курортов интенсивно развивается, а спрос на активный отдых ежегодно растет. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны — турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс "Газпром". Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания — объем интернет-трафика или потребление мобильного интернета на курортах Эльбрусского района выросло в 15 раз, на курорте "Домбай" — в 2 раза.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал "Большой Вудъявр" в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края "Альпина" и "Красная сопка" — они выросли на 47% — и горнолыжный курорт "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

Самарцы в этом году катались на лыжах как в родном крае, так и выезжали на ближайшие популярные склоны. В своем регионе чаще всего выбирали для активного отдыха "СОК Красная Глинка" — в течение зимы эта локация сохраняет постоянный поток посетителей.

Помимо склонов в своей и соседних областях, в топ локаций туристов из губернии также вошли "Красная Поляна" в Сочи и "Банное", "Абзаково" в Башкирии.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео — именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисами стали YouTube, ТикТок и Telegram — вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах — "Приэльбрусье", "Домбай", "Архыз" и "Шерегеш". Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.