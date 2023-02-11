Тольяттинка Олеся Журавлева стала чемпионкой России по джиу-джитсу

В Санкт-Петербурге завершился первый день Чемпионата России по джиу-джитсу.
Тольяттинка Олеся Журавлева провела четыре победные схватки, которые завершила досрочно, и стала чемпионкой России.
В Санкт-Петербурге завершился первый день Чемпионата России по джиу-джитсу.
Тольяттинка Олеся Журавлева провела четыре победные схватки, которые завершила досрочно, и стала чемпионкой России.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?