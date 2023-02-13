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Эксперты помогают участникам конкурса из Поволжья отправиться "Вместе в цифровое будущее"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше двухсот работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" ежегодно проводит для представителей медиасферы.

Специальный корреспондент ГТРК "Самара" Виктор Шепелев — постоянный участник проекта. Его работа о защите персональных данных в интернете — в числе первой сотни материалов, представленных на конкурс. В своем сюжете автор предостерегает граждан от необдуманного размещения в сети фотографий, подробностей семейной жизни, адресов и телефонов: этой информацией могут воспользоваться как мошенники с целью наживы, так и недобросовестные организации в своих интересах.

Виктор Шепелев, специальный корреспондент ГТРК "Самара":

"Не первый раз участвую в проекте "Ростелекома" и хотел бы отметить высокий уровень представленных на конкурс работ. Журналисты и блогеры раскрывают тему борьбы с электронным мошенничеством и фейками, привлекают внимание к проблеме "цифровой гигиены", подробно рассказывают о развитии сетей связи. Огромную поддержку в подготовке информационных материалов оказывают сотрудники компании. Эксперты федерального уровня помогают уловить общие тенденции развития телекома, местные специалисты — разобраться в технически сложных вопросах. При их активном содействии сюжеты получаются объективными, достоверными и интересными".

Внимание журналистов к теме киберрисков в детской среде привлекли вебинары футуролога, основателя и управляющего партнера компании MINDSMITH Руслана Юсуфова. Исследования эксперта в сфере кибербезопасности легли в основу материалов, вышедших в СМИ и соцмедиа в девяти регионах Поволжья — на конкурс заявлена 21 работа.

В теме трендов в ИТ-отрасли журналистам помогал разбираться старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов. Пресс-конференция с его участием собрала в этом году полуторатысячную аудиторию представителей медиасферы по всей стране! Экспертное мнение спикера нашло отражение и в работах участников конкурса из ПФО.

"Было очень интересно. Известные мне факты сложились в тренды. Я стал гораздо лучше понимать, что происходит в развитии технологий в стране, какие задачи и как решает сейчас ИТ-отрасль и что еще предстоит сделать", — отметил Валерий Браун, главный редактор журнала National Business в Нижнем Новгороде, постоянный участник проекта "Вместе в цифровое будущее", победитель X этапа конкурса.

На конкурс принимаются материалы по теме современных технологий и трендов в сфере телекоммуникаций, опубликованные не ранее 1 апреля 2022 года. Свои работы участники могут подать до 31 марта включительно.

Партнерами XII конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" выступают Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проводится в два этапа. На региональном уровне итоги будут подведены в мае–июне, на федеральном — в сентябре этого года.

Победители конкурса осенью отправятся на Камчатку, посетят технологические площадки "Ростелекома" и Tele2, а также познакомятся с природой полуострова.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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