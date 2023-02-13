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ВТБ запустил переводы в юанях в России

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счета.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту по выгодному курсу в мобильном приложении, интернет-банке ВТБ Онлайн или через брокерский счет по биржевому курсу. Далее в разделе "Платежи" указать счет списания, ввести сумму и код российского банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки.

Максимальная сумма операций в сутки в ВТБ Онлайн составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц — совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении ВТБ. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 и не более 200 юаней.

"Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, так и повседневных расчетов среди населения. Теперь клиенты ВТБ могут купить валюту по выгодному курсу и пополнить валютные счета или вклады в юанях, открытые в других банках. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно", — отмечает начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов.

Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно в ВТБ Онлайн разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона.

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