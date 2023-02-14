Стал известен график плановых отключений электричества в регионе на март

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
02.03.2023 с 8-00 до 17-00
Кинельский район
с. Парфеновка (ул. Южная, ул. Тверская, ул. Садовая)
02.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Старопохвистнево (ул. Советская, Первозванного)
02.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Кооперативная, пер. Северный).
03.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Рабочая, ул. Ворошилова, ул. Северная, ул. Советская, ул. Куйбышева).
03.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Кротково (ул. Полевая, Центральная, Молодежная)
06.03.2023 с 8-00 до 17-00
Нефтегорский район
с. Семеновка (ул. Кленовая, ул. Речная)
06.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Вокзальная, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Ворошилова, пер. Лунный).
07.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Кооперативная).
09.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Н. Мансуркино (ул. Кольцевая, Ленина)
09.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская).
10.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Северная).
13.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Тополиная, ул. Дачная, ул. Строителей).
14.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Рябиновая, ул. Цветочная).
14.03.2023 с 8-00 до 17-00
Нефтегорский район
с. Кулешовка (ул.Ленина, ул. Братьев Крайновых)
14.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Рысайкино (ул. Ижедерова, Садовая, Заречная)
14.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Елховка (ул. Низовская)
с. Красное Поселение
с. Нижняя Кондурча
с. Елховое Озеро
п. Казачий
с. Солонцовка
15.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Пролейка
с. Кругловка
с. Вершины
с. Борма
15.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Степная, ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Северная, пер. Тихий).
16.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Кооперативная, пер. Северный).
16.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ст. Аманак (ул. Еланского, Козлова)
17.03.2023 с 8-00 до 17-00
Волжский район
с. Спиридоновка (ул. Чапаевская, ул. Заозерная, ул. Советская)
17.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Рабочая, ул. Ворошилова, ул. Северная, ул. Советская, ул. Куйбышева).
20.03.2023 с 10-00 до 17-00
Кинель-Черкасский район
п. Д. Колок (ул. Центральная, Набережная)
20.03.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Б. Константиновка
с. Кошки
д. Колмаюр
д. Моисеевка
20.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Вокзальная, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Ворошилова, пер. Лунный).
21.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Кооперативная).
21.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Булькуновка
с. Мулловка
21.03.2023 с 8-00 до 17-00
Кинельский район
с. Домашка (ул. Садовая, ул. Мельничная, ул. Большая, ул. Домашкинская, пер. Озерный)
22.03.2023 с 9-00 до 16-00
Красноярский район
с. Ст. Буян
с. Николаевка
22.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Берёзовка
с. Кубань Озеро
с. Идея
22.03.2023 с 10-00 до 15-00
Сергиевский район
п. Суходол
АО "АГК"
ООО "Самара-нефть"
ООО "Сургутский комбикормовый завод"
п. Суходол (АО "ССК")
ООО "Серноводский элеватор"
22.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская).
23.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Северная).
23.03.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Кошки
ст. Погрузная
23.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Елховка
24.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ср. Аверкино (ул. Комсомольская, Молодежная, Емельянова, Гагарина)
24.03.2023 с 9-00 до 16-00
Красноярский район
с. Заглядовка
с. Екатериновка
24.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Тополиная, ул. Дачная, ул. Строителей).
27.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ахрат (ул. Ленина, Садовая)
27.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Рябиновая, ул. Цветочная).
28.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Степная, ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Северная, пер. Тихий).
28.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Б. Толкай (ул. Комсомольская, Пионерская, Восточная)
28.03.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Кошки
п. Ягодный
28.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Красные Дома
с. Павловка
с. Шабановка
с. Фёдоровка
с. Стрела
с. Вязовка
с. Мордвинка
28.03.2023 с 10-00 до 15-00
Сергиевский район
АО "Самаранефть"
п. Сок
п. Светлодольск
c. Павловка
с. Нероновка
АО "СГ-Транс"
АО "ССК" (п.Суходол)
п. Сургут, Сургутский комбикормовый завод
ООО "Самара-нефть"
ООО "Суходол-транссервис"
29.03.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Горностаевка
с. Тукшум
29.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Кр. Ключи (ул. Школьная, Лесная)
29.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Кооперативная, пер. Северный).
30.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Кротково (ул. Молодежная, Центральная)
30.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Рабочая, ул. Ворошилова, ул. Северная, ул. Советская, ул. Куйбышева).
31.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Вокзальная, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Ворошилова, пер. Лунный).
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Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.