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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Промышленность и ИТ-компании Самарской области переходят в облака МТС

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС отметила рост спроса на облачные решения #CloudMTS со стороны представителей бизнеса Самарской области. В 2022 году количество обращений от компаний выросло более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Больше всего облачные сервисы востребованы у промышленных и ИТ-компаний региона.

По данным провайдера #CloudMTS, в 2022 году наиболее активно облачные решения использовали промышленные компании Самарской области. 26% запросов пришлось на производителей автомобильных запчастей, представителей сферы машиностроения и производства товаров народного потребления. Примерно тот же уровень спроса демонстрировали ИТ-компании региона: разработчики программ и мобильных приложений. Чуть менее 10% пришлось на ритейл, логистические компании и представителей сферы слуг.

Более половины заказчиков в регионе (54%) арендовали виртуальную инфраструктуру #CloudMTS в качестве альтернативы покупке и техподдержке дорогостоящего серверного оборудования или переместили свои ресурсы из облаков других провайдеров. Например, в облаке #CloudMTS самарские магазины под брендом "Горилка" хранят свои ИТ-системы и данные. Часть клиентов пользуется защищенным сегментом облака IaaS 152-ФЗ, гарантирующим безопасную обработку персональных данных. Еще около 10% заказчиков подключали услуги резервного копирования.

"Промышленным предприятиям региона аренда виртуальной инфраструктуры позволяет снизить расходы в среднем на 25% процентов ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание серверов. При этом бизнес может в любое время скорректировать объем виртуальных ресурсов в зависимости от потребностей. ИТ-компаниям региона в #CloudMTS доступны услуги для разработки и тестирования ПО, среди наиболее востребованных — сервисы для управления кластерами и облачные системы управления базами данных", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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