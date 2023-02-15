Промышленность и ИТ-компании Самарской области переходят в облака МТС

Цифровая экосистема МТС отметила рост спроса на облачные решения #CloudMTS со стороны представителей бизнеса Самарской области. В 2022 году количество обращений от компаний выросло более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Больше всего облачные сервисы востребованы у промышленных и ИТ-компаний региона.
По данным провайдера #CloudMTS, в 2022 году наиболее активно облачные решения использовали промышленные компании Самарской области. 26% запросов пришлось на производителей автомобильных запчастей, представителей сферы машиностроения и производства товаров народного потребления. Примерно тот же уровень спроса демонстрировали ИТ-компании региона: разработчики программ и мобильных приложений. Чуть менее 10% пришлось на ритейл, логистические компании и представителей сферы слуг.
Более половины заказчиков в регионе (54%) арендовали виртуальную инфраструктуру #CloudMTS в качестве альтернативы покупке и техподдержке дорогостоящего серверного оборудования или переместили свои ресурсы из облаков других провайдеров. Например, в облаке #CloudMTS самарские магазины под брендом "Горилка" хранят свои ИТ-системы и данные. Часть клиентов пользуется защищенным сегментом облака IaaS 152-ФЗ, гарантирующим безопасную обработку персональных данных. Еще около 10% заказчиков подключали услуги резервного копирования.
"Промышленным предприятиям региона аренда виртуальной инфраструктуры позволяет снизить расходы в среднем на 25% процентов ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание серверов. При этом бизнес может в любое время скорректировать объем виртуальных ресурсов в зависимости от потребностей. ИТ-компаниям региона в #CloudMTS доступны услуги для разработки и тестирования ПО, среди наиболее востребованных — сервисы для управления кластерами и облачные системы управления базами данных", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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