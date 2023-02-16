Суд обязал самарский "Прогресс" компенсировать 2,7 млрд убытков "Роскосмосу"

В понедельник, 13 февраля, Арбитражный суд Москвы в открытом судебном заседании повторно рассмотрел дело по иску госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" к дочернему предприятию АО "РКЦ "Прогресс" о взыскании 4,7 млрд рублей. В такую сумму ГК оценила убытки от преждевременного прекращения работы космического аппарата "Ресурс-П" № 2, который вместо положенных пяти лет не протянул на орбите и трех.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что ГК "Роскосмос" подала в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 4,7 млрд руб. самарскому РКЦ "Прогресс". Суть исковых требований не раскрывалась, но позже стало известно, что речь идет о компенсации убытков за неисправный спутник.
В свое оправдание РКЦ привел расчеты, показывающие, что дефектный аппарат три года работал эффективно и выдал количество информации, практически перекрывающее плановые пятилетние значения. При этом еще один спутник, также изготовленный на "Прогрессе", значительно перевыполнил план по геосъемке, чем компенсировал недополученные с первого аппарата данные.
13 февраля суд частично удовлетворил требования: РКЦ "Прогресс" обязали выплатить "Роскосмосу" 2,77 млрд рублей в возмещение убытков. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца с даты его принятия.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?