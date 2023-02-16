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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Суд обязал самарский "Прогресс" компенсировать 2,7 млрд убытков "Роскосмосу"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 февраля, Арбитражный суд Москвы в открытом судебном заседании повторно рассмотрел дело по иску госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" к дочернему предприятию АО "РКЦ "Прогресс" о взыскании 4,7 млрд рублей. В такую сумму ГК оценила убытки от преждевременного прекращения работы космического аппарата "Ресурс-П" № 2, который вместо положенных пяти лет не протянул на орбите и трех.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что ГК "Роскосмос" подала в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 4,7 млрд руб. самарскому РКЦ "Прогресс". Суть исковых требований не раскрывалась, но позже стало известно, что речь идет о компенсации убытков за неисправный спутник.

В свое оправдание РКЦ привел расчеты, показывающие, что дефектный аппарат три года работал эффективно и выдал количество информации, практически перекрывающее плановые пятилетние значения. При этом еще один спутник, также изготовленный на "Прогрессе", значительно перевыполнил план по геосъемке, чем компенсировал недополученные с первого аппарата данные.

13 февраля суд частично удовлетворил требования: РКЦ "Прогресс" обязали выплатить "Роскосмосу" 2,77 млрд рублей в возмещение убытков. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца с даты его принятия.

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