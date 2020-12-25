"Роскосмос" подал иск РКЦ "Прогресс" на 4,7 млрд рублей

В четверг, 24 декабря, ГК "Роскосмос" подала в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 4,7 млрд руб. самарскому РКЦ "Прогресс". Суть исковых претензий не раскрывается.

Напомним, АО "РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.