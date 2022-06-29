4,7 млрд за неисправный спутник: "Роскосмос" продолжит судиться с РКЦ "Прогресс"

Судебное разбирательство по иску "Роскосмоса" к РКЦ "Прогресс" о возмещении 4,7 млрд рублей за неработающий спутник пошло по второму кругу — решением кассационной инстанции дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Информация размещена в системе "Электронное правосудие" 23 июня.
"Роскосмос" намерен взыскать со своего дочернего предприятия более 4,7 млрд рублей — в такую сумму госкорпорация оценила убытки от преждевременного прекращения работы космического аппарата "Ресурс-П" №2, который вместо пяти положенных лет не протянул на орбите и трех.
В результате чего создание космической системы высокодетального широкополосного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности в полной мере не удалось, так как система должна была состоять из трех аппаратов, один из которых вышел из строя на два года раньше времени.
В свое оправдание РКЦ привел расчеты, показывающие, что дефектный аппарат за три года работал эффективно и выдал количество информации, практически перекрывающее плановые значения за пять лет. При этом, еще один спутник, также изготовленный на "Прогрессе", значительно перевыполнил план по геосъемке, чем компенсировал недополученные данные с первого аппарата.
Таким образом, по мнению ответчика, свои обязательства перед головным предприятием РКЦ выполнил полностью. Кроме того, руководство "Прогресса" попросило суд учесть, что стоимость собранной и переданной с помощью их "Ресурса-П" информации в коммерческом выражении составляет не менее 74 млрд рублей.
Напомним, что в сентябре 2021 года суд принял эти аргументы во внимание и РКЦ "Прогресс" удалось отбиться от иска. Решение первой инстанции устояло и при рассмотрении апелляционной жалобы "Роскмосмоса" в декабре того же года.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?