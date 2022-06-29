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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

4,7 млрд за неисправный спутник: "Роскосмос" продолжит судиться с РКЦ "Прогресс"

МОСКВА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебное разбирательство по иску "Роскосмоса" к РКЦ "Прогресс" о возмещении 4,7 млрд рублей за неработающий спутник пошло по второму кругу — решением кассационной инстанции дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Информация размещена в системе "Электронное правосудие" 23 июня.

"Роскосмос" намерен взыскать со своего дочернего предприятия более 4,7 млрд рублей — в такую сумму госкорпорация оценила убытки от преждевременного прекращения работы космического аппарата "Ресурс-П" №2, который вместо пяти положенных лет не протянул на орбите и трех.

В результате чего создание космической системы высокодетального широкополосного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности в полной мере не удалось, так как система должна была состоять из трех аппаратов, один из которых вышел из строя на два года раньше времени.

В свое оправдание РКЦ привел расчеты, показывающие, что дефектный аппарат за три года работал эффективно и выдал количество информации, практически перекрывающее плановые значения за пять лет. При этом, еще один спутник, также изготовленный на "Прогрессе", значительно перевыполнил план по геосъемке, чем компенсировал недополученные данные с первого аппарата.

Таким образом, по мнению ответчика, свои обязательства перед головным предприятием РКЦ выполнил полностью. Кроме того, руководство "Прогресса" попросило суд учесть, что стоимость собранной и переданной с помощью их "Ресурса-П" информации в коммерческом выражении составляет не менее 74 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре 2021 года суд принял эти аргументы во внимание и РКЦ "Прогресс" удалось отбиться от иска. Решение первой инстанции устояло и при рассмотрении апелляционной жалобы "Роскмосмоса" в декабре того же года.

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