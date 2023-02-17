Долговая нагрузка АвтоВАЗ в более чем 100 млрд рублей

Долговая нагрузка АвтоВАЗа составляет более 100 млрд руб., автопроизводитель стремится ее минимизировать, сообщает auto.1prime.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
"Достаточно высокая. Она составляет более 100 млрд рублей. Конечно, она, носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь. При этом — особенно с учетом прошлогодней высокой ставки Центрального банка — мы заплатили более 10 миллиардов процентов на группу. То есть эти деньги могли быть направлены на развитие АвтоВАЗа и предприятий компонентной отрасли, разработку новых моделей", — сказал президент.
"Эта нагрузка достаточно велика для той финансовой модели, по которой мы работаем. Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что может быть будут приняты какие-то механизмы, которые могут поддержать", — добавил Соколов.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.