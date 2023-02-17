Долговая нагрузка АвтоВАЗ в более чем 100 млрд рублей

Долговая нагрузка АвтоВАЗа составляет более 100 млрд руб., автопроизводитель стремится ее минимизировать, сообщает auto.1prime.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Достаточно высокая. Она составляет более 100 млрд рублей. Конечно, она, носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь. При этом — особенно с учетом прошлогодней высокой ставки Центрального банка — мы заплатили более 10 миллиардов процентов на группу. То есть эти деньги могли быть направлены на развитие АвтоВАЗа и предприятий компонентной отрасли, разработку новых моделей", — сказал президент.

"Эта нагрузка достаточно велика для той финансовой модели, по которой мы работаем. Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что может быть будут приняты какие-то механизмы, которые могут поддержать", — добавил Соколов.