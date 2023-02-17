Tele2 увеличила сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье на 26%

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития альтернативной розницы за 2022 год. Приобрести SIM-карты мобильного оператора теперь можно более чем в 3,5 тыс. населенных пунктов в Приволжье. Количество точек, где продаются комплекты для подключения Tele2, увеличилось на 26%, список регулярно пополняется региональными партнерами.

Tele2 продолжает наращивать сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье. За год число точек продаж в Кировской области выросло в 1,6 раза, в Самарской — в 1,5 раза и в Ульяновской — в 1,3 раза. Ключевой критерий, которым руководствуется Tele2 в развитии альтернативных каналов, — расположение магазинов в шаговой доступности от жилого массива или возле социально значимых объектов.

SIM-карты Tele2 можно приобрести в отделениях "Почты России", на кассах в сети магазинов "Детский мир", SPAR, "Ситилинк", "М.Видео" и "Эльдорадо". Онлайн-продажа SIM-карт осуществляется в интернет-магазинах OZON, Wildberries, KazanExpress, а также в сетях АЗС "Башнефть" и "Лукойл". В число локальных партнеров в регионах входят продовольственные магазины "Акашево" и "Звениговский".

Самым популярным тарифом в альтернативной дистрибуции в прошлом году стал тариф "Мой онлайн", его выбирают 50% новых абонентов. Он включает пакет минут и гигабайтов, безлимит для разговоров с абонентами Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступен "SOS-пакет" и возможность делиться трафиком по всей стране.