16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В начале апреля 2023 года в Самаре начнется ремонт Южного моста и путепровода "Аврора" Власти Самары планируют приобрести 34 трамвайных вагона Климовский мост и трасса "Обход Тольятти" готовы на 75,3% Свыше 2 млрд рублей выделят на капремонт дороги в Кошкинском районе В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми "Нептунами"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 увеличила сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье на 26%

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития альтернативной розницы за 2022 год. Приобрести SIM-карты мобильного оператора теперь можно более чем в 3,5 тыс. населенных пунктов в Приволжье. Количество точек, где продаются комплекты для подключения Tele2, увеличилось на 26%, список регулярно пополняется региональными партнерами.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает наращивать сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье. За год число точек продаж в Кировской области выросло в 1,6 раза, в Самарской — в 1,5 раза и в Ульяновской — в 1,3 раза. Ключевой критерий, которым руководствуется Tele2 в развитии альтернативных каналов, — расположение магазинов в шаговой доступности от жилого массива или возле социально значимых объектов.

SIM-карты Tele2 можно приобрести в отделениях "Почты России", на кассах в сети магазинов "Детский мир", SPAR, "Ситилинк", "М.Видео" и "Эльдорадо". Онлайн-продажа SIM-карт осуществляется в интернет-магазинах OZON, Wildberries, KazanExpress, а также в сетях АЗС "Башнефть" и "Лукойл". В число локальных партнеров в регионах входят продовольственные магазины "Акашево" и "Звениговский".

Самым популярным тарифом в альтернативной дистрибуции в прошлом году стал тариф "Мой онлайн", его выбирают 50% новых абонентов. Он включает пакет минут и гигабайтов, безлимит для разговоров с абонентами Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступен "SOS-пакет" и возможность делиться трафиком по всей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5