Tele2 увеличила сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье на 26%

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития альтернативной розницы за 2022 год. Приобрести SIM-карты мобильного оператора теперь можно более чем в 3,5 тыс. населенных пунктов в Приволжье. Количество точек, где продаются комплекты для подключения Tele2, увеличилось на 26%, список регулярно пополняется региональными партнерами.
Tele2 продолжает наращивать сеть альтернативной дистрибуции в Приволжье. За год число точек продаж в Кировской области выросло в 1,6 раза, в Самарской — в 1,5 раза и в Ульяновской — в 1,3 раза. Ключевой критерий, которым руководствуется Tele2 в развитии альтернативных каналов, — расположение магазинов в шаговой доступности от жилого массива или возле социально значимых объектов.
SIM-карты Tele2 можно приобрести в отделениях "Почты России", на кассах в сети магазинов "Детский мир", SPAR, "Ситилинк", "М.Видео" и "Эльдорадо". Онлайн-продажа SIM-карт осуществляется в интернет-магазинах OZON, Wildberries, KazanExpress, а также в сетях АЗС "Башнефть" и "Лукойл". В число локальных партнеров в регионах входят продовольственные магазины "Акашево" и "Звениговский".
Самым популярным тарифом в альтернативной дистрибуции в прошлом году стал тариф "Мой онлайн", его выбирают 50% новых абонентов. Он включает пакет минут и гигабайтов, безлимит для разговоров с абонентами Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступен "SOS-пакет" и возможность делиться трафиком по всей стране.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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