Солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах

В воскресенье, 19 февраля, в небе над Самарской областью начинается сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания).
Это явление называется интерференция. Солнце - источник не только света, но и радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи - на линии с приемной земной станцией - сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца.
Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки".
В Самарской области кратковременные помехи на экранах телевизоров из-за солнечной интерференции возможны с 19 февраля до 16 марта с 12:23 до 14:06 местного времени. Продолжительность помех в указанные даты и время - от 5 минут до 26 минут в сутки.
Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей. Тем не менее, на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника.
При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно "поймать" возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию "картинки".
В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.
График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф - официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".
Цифровое эфирное вещание в период с 19 февраля по 16 марта может иметь помехи с 12:32 до 14:06; эфирное радиовещание - с 19 февраля по 13 марта с 9:37 до 10:45; эфирное теле- и радиовещание канала "Губерния" - с 24 февраля по 10 марта с 12:23 до 12:47.
Продолжительность действия солнечного сигнала на телерадиосигнал - от 5 до 26 минут в сутки.
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