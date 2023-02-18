Состоялась онлайн-премьера фильма "Домовой" о самарском актере Олеге Белове

15 февраля состоялась онлайн-премьера документального фильма "Домовой" самарского режиссера Антона Долганова. История самарского актера Олега Белова, рассказанная с экрана от первого лица и тех, кто сыграл в жизни артиста важную роль. В мае 2012 г. одного из ведущих театральных актеров Самары Олега Белова сразил инсульт, парализовав левую сторону. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим с собой и общепринятыми установками. Кульминация картины — возвращение актера на сцену и тем самым — к жизни.

Антон Долганов использовал в картине множество киноприемов, благодаря которым зритель сможет прочувствовать глубину главного героя, его жизнь "до" и "после" трагических событий и вдохновиться историей реального человека. Олег Белов успешно продолжает свой театральный путь артиста, являясь примером для тех, кто столкнулся с преодолением.

"Я так рад, что фильм вышел в открытый доступ и вы сможете посмотреть его. И не потому, что я в главной роли, а потому что он получился очень социальный и, если хотя бы одному человеку поможет мой пример — я буду счастлив! И конечно же, мы ждем ваших комментариев", — поделился Олег Белов.