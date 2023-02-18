Состоялась онлайн-премьера фильма "Домовой" о самарском актере Олеге Белове

15 февраля состоялась онлайн-премьера документального фильма "Домовой" самарского режиссера Антона Долганова. История самарского актера Олега Белова, рассказанная с экрана от первого лица и тех, кто сыграл в жизни артиста важную роль. В мае 2012 г. одного из ведущих театральных актеров Самары Олега Белова сразил инсульт, парализовав левую сторону. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим с собой и общепринятыми установками. Кульминация картины — возвращение актера на сцену и тем самым — к жизни.
Антон Долганов использовал в картине множество киноприемов, благодаря которым зритель сможет прочувствовать глубину главного героя, его жизнь "до" и "после" трагических событий и вдохновиться историей реального человека. Олег Белов успешно продолжает свой театральный путь артиста, являясь примером для тех, кто столкнулся с преодолением.
"Я так рад, что фильм вышел в открытый доступ и вы сможете посмотреть его. И не потому, что я в главной роли, а потому что он получился очень социальный и, если хотя бы одному человеку поможет мой пример — я буду счастлив! И конечно же, мы ждем ваших комментариев", — поделился Олег Белов.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?