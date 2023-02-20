Инноватор из Тольятти приручил полиуретан

Тольяттинский предприниматель Сергей Феськов придумал технологию, позволяющую создавать высокоадгезивное полиуретановое покрытие практически на любой поверхности. Один из самых износостойких материалов - третий после алмаза и бора - сохраняет от внешних воздействий обработанные им детали, а после износа защитного слоя его можно легко нанести вновь.

Износ трущихся поверхностей - одна из главных причин выхода из строя машин и механизмов, и эта проблема преследует человечество с момента изобретения колеса. Вопрос решали применяя смазочные материалы, вводя в конструкцию подшипники и т.д. Однако с ростом сложности используемых человечеством механизмов проблема обострялась: далеко не всегда возможно использовать подшипник или смазку, а в некоторых случаях это и не поможет. Например, в грунтовых или нефтяных насосах, которые работают в довольно агрессивной среде, контактируя не только с химически активными веществами, но и с твердыми частицами, способными довольно быстро вывести детали из строя.

Новация Сергея Феськова решает проблему, многократно повышая износостойкость шнеков насосного оборудования и позволяя повторно использовать деталь после выработки ресурса.

Главной особенностью ноу-хау является особая обработка деталей с нанесением адгезива, что делает минимальным зазор между защищаемой поверхностью и защитным слоем. В результате получается очень прочное соединение: полиуретан держится даже при серьезных нагрузках, изнашиваясь вместо металла и оставляя его невредимым. После того как слой полимера все же сотрется, его можно нанести вновь, восстановив деталь до состояния новой.

Запатентованная технология уникальна - направлением занимаются многие, но такими результатами похвастаться не могут. Другие методы нанесения полиуретана не обеспечивают высокой адгезии, и покрытие довольно быстро отслаивается, приводя деталь в негодность.

Компания Сергея Феськова «Форум-АвтоСервис» является резидентом технопарка «Жигулевская долина», и в Самарской области уже давно пользуются его разработкой. Так, он уже много лет сотрудничает с Самарским речным портом, покрывая полиуретаном шнеки грунтовых насосов земснарядов, ведущих добычу песка для строительства. При этом, по словам предпринимателя, ресурс грунтового насоса увеличивается в несколько раз: если с обычным шнеком до его поломки удается добыть 300-400 тыс. тонн песка, то деталь с полиуретановым покрытием позволяет увеличить межремонтный ресурс до 2 млн тонн.

«Со шнеком с полиуретановым покрытием насос может непрерывно работать в течение всего навигационного периода. Теперь нет необходимости вставать на ремонт посреди сезона, - рассказывает Сергей Феськов. - В результате повышение износостойкости насоса позволяет достичь серьезного экономического эффекта - ведь один день простоя земснаряда обходится в сотни тысяч рублей. Кроме того, покрытие полиуретаном позволяет фактически вернуть детали первозданный вид. Если раньше выработавший ресурс шнек просто выбрасывался, то сейчас его заново покрывают слоем полимера, после чего деталь снова соответствует заводским параметрам и занимает свое место в механизме насоса. И таких циклов может быть сколько угодно. Фактически шнек становится многоразовым. Его стальная часть служит лишь каркасом, а всю нагрузку берет на себя полимер. При этом полиуретан в шесть раз легче стали, что позволяет существенно снизить вес конструкции».

Запатентованная Сергеем Феськовым технология уже заинтересовала нефтяников - специально для Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина разрабатывается новый героторный насос, который позволит добывать даже очень вязкую нефть.

СПРАВКА

Героторный насос - роторно-зубчатый насос с рабочими органами в виде шестерен специального профиля, которые обеспечивают геометрическое замыкание рабочей камеры.

Сейчас скважины с особо вязкой нефтью нерентабельно разрабатывать с помощью широко используемых в отрасли центробежных насосов из-за быстрого износа оборудования и недостаточной мощности. Дело в том, что некоторые сорта нефти содержат не только серу и другие химически агрессивные вещества, но и твердые включения, оказывающее серьезное разрушительное воздействие на насосы и существенно затрудняющие добычу «черного золота».

Изготовленный в Тольятти рабочий прототип получил высокую оценку заказчика, и сейчас разрабатывается вторая версия устройства, в конструкцию которого вносятся изменения с учетом пожеланий специалистов из РГУ нефти и газа.

Износостойкие насосы, рабочая поверхность которых покрыта полиуретаном, могут использоваться и в пищевой промышленности - например, в дозаторах.

Впрочем, по словам инноватора, использование полиуретана открывает широчайшие возможности во многих отраслях. Так, например, этот материал может стать незаменимым при производстве космических скафандров или средств защиты от радиоактивного излучения. Специальные нанодобавки позволяют наделить эластичный полиуретан неплохим останавливающим действием и не пропускать продукты радиоактивного распада.