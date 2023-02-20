В Самаре устроят открытый показ фильма "Быть"

В среду, 22 февраля, в кинотеатре Ambar Cinema в ТЦ "Амбар" пройдет открытый показ фильма "Быть" и встреча с продюсером Татьяной Столоповой.
Комедийный фильм режиссера Александра Ковтунца для молодежной и семейной аудитории. По словам создателей, комедия несет высокую социальную значимость, затрагивает темы семейных ценностей и их укрепления. "Быть" — история об эгоистичном молодом человеке, который постоянно конфликтует с отцом и сам не спешит заводить семью. В рождественскую ночь он отправляется в прошлое и после этого его жизнь кардинально меняется.
В фильме снялись: Олег Гаас, Федор Добронравов, Маргарита Аброськина, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Роман Курцын, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Михаил Башкатов, Олеся Железняк и другие. Большинство актеров участвовали в проекте на некоммерческой основе.
Программа мероприятия:
15:00 — встреча с продюсером Татьяной Столоповой;
15:45 — показ фильма;
17:40 — обсуждение и брифинг.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?