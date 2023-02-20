В Самаре устроят открытый показ фильма "Быть"

В среду, 22 февраля, в кинотеатре Ambar Cinema в ТЦ "Амбар" пройдет открытый показ фильма "Быть" и встреча с продюсером Татьяной Столоповой.

Комедийный фильм режиссера Александра Ковтунца для молодежной и семейной аудитории. По словам создателей, комедия несет высокую социальную значимость, затрагивает темы семейных ценностей и их укрепления. "Быть" — история об эгоистичном молодом человеке, который постоянно конфликтует с отцом и сам не спешит заводить семью. В рождественскую ночь он отправляется в прошлое и после этого его жизнь кардинально меняется.

В фильме снялись: Олег Гаас, Федор Добронравов, Маргарита Аброськина, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Роман Курцын, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Михаил Башкатов, Олеся Железняк и другие. Большинство актеров участвовали в проекте на некоммерческой основе.

Программа мероприятия:

15:00 — встреча с продюсером Татьяной Столоповой;

15:45 — показ фильма;

17:40 — обсуждение и брифинг.