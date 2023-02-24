Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

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В пятницу, 24 февраля, в 03:24 по московскому времени с площадки 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23".

Фото: предоставлено Госкорпорацией "Роскосмос"