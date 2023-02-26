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Даниил Иванов стал серебряным призером Кубка России по мотогонкам на льду

ТОЛЬЯТТИ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 февраля, на СТК им. Анатолия Степанова завершился финальный этап Кубка России по мотогонкам на льду в сезоне 2023 года.

Два дня, 25 и 26 февраля, сильнейшие спортсмены страны состязались за главный трофей турнира.

В итоге тройка лидеров соревнований сложилась следующим образом:

Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) = 30 очков (15+15)
Даниил Иванов (г. Тольятти) = 28 очков (14+14)
Василий Несытых (г. Уфа) = 22 очка (10+12)

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