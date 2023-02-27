В Самаре пройдет 9-й фестиваль "Созвездие" для людей с ограниченными возможностями

9-й театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями "Созвездие" состоится 20 апреля 2023 года, сообщили в департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары.

"По положению в фестивале принимают участие любительские театральные коллективы инвалидов (без ограничения в возрасте и профиля заболевания)", — отмечается в сообщении. Сейчас идет прием заявок на конкурс.

Организаторы фестиваля — Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства "Парус надежды", ДК "Заря", Академия для одаренных детей (Наяновой), КЦСОН Самарского округа.

Мероприятие пройдет при поддержке городского департамента опеки и департамента культуры и молодежной политики Самары.