В Самарской области остается полностью закрытым движение на М-5 "Подъезд к Оренбургу"

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В Самарской области возобновлено движение для грузового и маршрутного транспорта на федеральных трассах М-5 "Урал", подъездах к Ульяновску и Самаре, Р-241, А-300, Р-228 и Р-229.