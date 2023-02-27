С помощью крупнейшей в мире экспериментальной установки самарские ученые работают над созданием эффективных и экологичных авиационных двигателей

Разработать эффективные и экологичные авиационные двигатели, а также решить другие задачи импортозамещения — такие цели ставят себе ученые Самарского университета имени Королева в рамках уникальных изысканий.

На крупнейшей в мире экспериментальной установке инженеры изучают процессы горения, в частности окисления и разрушения сажи при очень высоких температурах. Их главная цель — сократить образование вредных выхлопов при сгорании топлива.

Уникальную установку сконструировали в рамках работ по мегагранту правительства. Ее создание велось почти пять лет. В мире кроме самарской существует еще одна подобная установка - в США, но она, по сути, предыдущего поколения.

Наша установка отличается тем, что с ее помощью можно исследовать не только процессы в камерах сгорания двигателей, но и химические реакции, характерные для глубокого космоса. Эти эксперименты в дальнейшем позволят лучше понять химическую эволюцию вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни.

Результаты же текущих исследований будут использоваться при разработке камеры сгорания в авиационных двигателях, которая по своим характеристикам будет превосходить мировые аналоги, и для других задач.

Интерес к проведению совместных экспериментов на самарской установке уже проявил ряд ведущих университетов России и зарубежья. И наши ученые к этому сотрудничеству готовы.