С помощью крупнейшей в мире экспериментальной установки самарские ученые работают над созданием эффективных и экологичных авиационных двигателей

Разработать эффективные и экологичные авиационные двигатели, а также решить другие задачи импортозамещения — такие цели ставят себе ученые Самарского университета имени Королева в рамках уникальных изысканий.
На крупнейшей в мире экспериментальной установке инженеры изучают процессы горения, в частности окисления и разрушения сажи при очень высоких температурах. Их главная цель — сократить образование вредных выхлопов при сгорании топлива.
Уникальную установку сконструировали в рамках работ по мегагранту правительства. Ее создание велось почти пять лет. В мире кроме самарской существует еще одна подобная установка - в США, но она, по сути, предыдущего поколения.
Наша установка отличается тем, что с ее помощью можно исследовать не только процессы в камерах сгорания двигателей, но и химические реакции, характерные для глубокого космоса. Эти эксперименты в дальнейшем позволят лучше понять химическую эволюцию вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни.
Результаты же текущих исследований будут использоваться при разработке камеры сгорания в авиационных двигателях, которая по своим характеристикам будет превосходить мировые аналоги, и для других задач.
Интерес к проведению совместных экспериментов на самарской установке уже проявил ряд ведущих университетов России и зарубежья. И наши ученые к этому сотрудничеству готовы.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?