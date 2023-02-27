Самарские бойцы Абасов и Терегулов проведут бои на турнире Ural FC, где выступит Дацик

Лига Ural Fighting Championship (Ural FC) проведет свое второе шоу 25 марта в Самаре, на арене СКК "Дворец Спорта имени В. Высоцкого". В рамках турнира выступят многие известные местные бойцы. Например, зрители смогут увидеть бои с участием самарских тяжеловесов Шамиля Абасова и Рамиса Терегулова.

Чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу и мастер спорта по ММА Шамиль Абасов проведет поединок по правилам К-1 в ММА-перчатках против соотечественника мастера спорта по кикбоксингу и боксу Алексея Голуба, известного по выступлениям на голых кулаках.

Другой любимец самарской публики, многократный чемпион мира по ММА и панкратиону Рамис Терегулов встретится с чемпионом мира по кикбоксингу Муродбеком Азимовым из Узбекистана. Этот поединок в тяжелом весе пройдет по правилам ММА. В смешанных единоборствах Терегулов провел 26 боев, в которых одержал 17 побед. Для Азимова предстоящий поединок станет третьим в ММА.

"Шамиль Абасов и Рамис Терегулов являются отличными бойцами, их регалии говорят сами за себя. Но 25 марта каждого из них ожидает серьезная проверка. Алексей Голуб хорошо себя зарекомендовал в единоборствах, его поединки транслировались на федеральных каналах. Поэтому Абасову нужно настраиваться на это противостояние самым серьезным образом, а я не сомневаюсь — Шамиль ответственно подойдет к этому бою. То же самое могу сказать и про поединок с участием Рамиса Терегулова. Муродбек Азимом — это очень неудобный боец, который приедет в Самару с одной целью — добиться победы. Но и у Абасова, и Терегулова определенно будет как минимум одно преимущество — поддержка самарских зрителей", — отметил генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

В главном бою турнира Ural FC 2 выступит звезда российских единоборств Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик, которому будет противостоять известный бразилец Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос. Их поединок в тяжелом весе пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

Дацик начинал свою карьеру в самом конце 90-х как боец смешанных единоборств, но позднее переключился на кикбоксинг, одержав в этом виде спорта ряд значительных побед. Последний бой "Рыжего Тарзана" в К-1 прошел в 2019 году, когда россиянин в поединке по правилам TNA уступил известному французскому кикбоксеру Жерому ле Банне. После этого Дацик переключился на профессиональный бокс, в котором выступает довольно успешно. Например, в сентябре 2022 года уже на 13-й секунде от рук "Рыжего Тарзана" упал Александр Емельяненко. В своем последнем бою Дацик в декабре прошлого года победил Павла Шульского в поединке по правилам бокса в ММА-перчатках.

Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос хорошо известен по выступлениям в смешанных единоборствах. В его послужном списке 69 боев в ММА, в 44-х из них — бразилец выходил победителем. Мондрагон отлично знаком российской аудитории по поединкам с такими соперниками, как Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов. Подавляющее количество боев Мондрагона не проходили всю дистанцию, и сейчас бразилец намерен закатить настоящее зрелище. Такой настрой только на руку Дацику, который и сам с радостью идет в открытую рубку. Так что можно быть уверенными — в главном бою турнира будет по-настоящему жарко.

В главном карде шоу 25 марта в Самаре непобежденный россиянин Алибег Расулов в поединке по правилам ММА в полусреднем весе встретится с идущим на серии из девяти побед подряд Эдилом Эсенгуловым (17-4-1) из Кыргызстана. В активе чемпиона России, Европы и мира по смешанных единоборствам Расулова 13 побед в 13 поединках в ММА.

Всего на турнире Ural FC 2 состоится пятнадцать поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других стран. Многие бойцы уже являются обладателями крупных спортивных титулов и заслуг, поэтому зрителей ожидает по-настоящему великолепное бойцовское шоу.

Турнир Ural FC 2 в прямом эфире будет показан на телеканале "Матч ТВ". Билеты на предстоящее шоу в Самаре можно приобрести по ссылке.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации: прямые трансляции на российском федеральном канале "Матч ТВ", ведущих интернет-порталах, собирают большие рейтинги. Титульными спонсорами лиги выступают АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий".