Благодаря нацпроекту компания "АнтенМед" ускорит производство зданий медицинского назначения

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. С помощью внедрения инструментов бережливого производства еще одно предприятие улучшило свои показатели.
В рамках национального проекта ООО "АнтенМед" на протяжении полугода реализовывало пилотный проект по повышению производительности труда. Теперь медицинская помощь для жителей губернии и других регионов России станет еще доступней, оперативней и качественней.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях региона, поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.
"АнтенМед" — компания-интегратор в сфере здравоохранения реализующая комплексные работы по проектированию, строительству и оснащению современным оборудованием медицинских учреждений по всей стране.
Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) рабочая группа "АнтенМед" повышала производительность труда на участке по производству медицинского климатизированного модуля, включающего в себя ограждающие конструкции и комплектующие для систем вентиляции, шкафы автоматики.
"Основными направлениями по оптимизации потока, позволившими достичь определенных результатов, стали изменения планирования и организации сменно-суточных заданий для сотрудников компании, сокращение их излишних перемещений, уменьшение объема партии производства, а также перепланировка рабочих мест и оборудования", — прокомментировал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.
Благодаря принятым мерам время протекания процесса сократилось на 55%, а доля незавершенного производства — на 30%. При этом выработка возросла на 21,5%.
"Компания активно развивается и растет. За годы работы нам удалось наладить линейку продукции, выстроить производственный процесс и сформировать надежную команду с целью удовлетворения спроса на высокотехнологичные медицинские услуги. Участие в нацпроекте "Производительность труда" облегчило работу специалистам компании и дало возможность для их большей самореализации.
Значительно упростились производственные процессы. Хотелось бы отметить слаженную работу специалистов РЦК, которые помогали грамотно внедрять современные решения технологий бережливого производства. Вступление в нацпроект оправдало себя на 100%, для сотрудников компании — это очень полезный опыт", — прокомментировал директор компании Евгений Трофимов.
Участниками национального проекта стали уже 142 предприятия губернии. К концу 2024 г. в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.
Важно отметить, что безвозмездная помощь экспертов РЦК — не единственная поддержка для предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда".
"Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе — льготный займ под 1-3% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором — от 5 до 100 млн. рублей — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. — Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Кроме того, нацпроект "Производительность труда" дает возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении