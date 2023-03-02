На летнее содержание дорог в Самарской области выделили 866 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчиков, которые займутся содержанием региональных и межмуниципальных трасс. На торги выставлено два лота, суммарная начальная стоимость обоих — 866 млн рублей.

Первый лот касается уборки дорог в южной части Самарской области. На эти цели выделяют 382,12 млн рублей. Второй лот — содержание объектов в северной части региона, начальная цена 484 млн рублей.

Подрядчик определится после 21 марта. Он должен выполнять работы с 1 апреля по 30 ноября текущего года.