На летнее содержание дорог в Самарской области выделили 866 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчиков, которые займутся содержанием региональных и межмуниципальных трасс. На торги выставлено два лота, суммарная начальная стоимость обоих — 866 млн рублей.
Первый лот касается уборки дорог в южной части Самарской области. На эти цели выделяют 382,12 млн рублей. Второй лот — содержание объектов в северной части региона, начальная цена 484 млн рублей.
Подрядчик определится после 21 марта. Он должен выполнять работы с 1 апреля по 30 ноября текущего года.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении