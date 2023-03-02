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Без "лагов": портал билайн now* опубликовал 10 простых способов улучшить работу смартфона

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Наверное, каждый сталкивался с неприятной проблемой, которая появляется спустя некоторое время после покупки смартфона — устройство начинает дольше открывать фотографии или приложения. Причиной такого зачастую является неоптимальное распределение нагрузки на память и процессор при ежедневном использовании устройства. Эксперты билайна собрали 10 лайфхаков, которые опубликованы на портале билайн now*.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

1. Ознакомьтесь со статистикой использования приложений, она доступна во всех современных смартфонах. Удалите неиспользуемые приложения или выгрузите/остановите их.

2. Некоторые смартфоны снабжены встроенной функцией оптимизации памяти/работоспособности смартфона. Примените ее, если она есть в вашем устройстве. Если нет, скачайте соответствующее приложение для оптимизации из магазина приложений.

3. Выбирайте приложения без рекламы, заставок и лишней анимации: любое движение на экране дает дополнительную нагрузку на процессор.

4. Вручную очищайте память на телефоне. Время от времени удаляйте кэш приложений, ненужные фото и видео.

5. Держите "свободными" не менее 500-700 Мб памяти устройства. При меньшем объеме операционная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие, делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования/перемещения данных.

6. Отключайте WI-Fi и GPS* без необходимости. Функции радиокоммуникации, как правило, имеют максимальный приоритет по использованию процессора телефона, соответственно, может быть полезно постараться найти точку с более устойчивым сигналом или, наоборот, отключить некоторые из них на время. Заодно и сэкономите заряд батареи.

7. Не будет лишней и регулярная проверка устройства на вредоносное программное обеспечение. Вирусы могут создавать дополнительную нагрузку на процессор и память.

8. Сброс всех настроек и контента телефона до "заводских значений" является крайностью. Этот способ оправдан лишь тогда, когда нет эффекта от вышеописанных действий.

9. За помощью в улучшении работоспособности телефона можно также обратиться в сервисный центр или в чат поддержки производителя.

10. А чтобы не допустить ухудшение работы смартфона в дальнейшем, не подвергайте его излишнему перегреву, загрязнению или механическим повреждениям. Это может вести к замедлению работы некоторых функций. Например, оптическая фокусировка камеры может быть чувствительна к ударным воздействиям или загрязнению линз и оптических датчиков. А при перегреве процессора и платы включается алгоритм защиты, который может искусственно замедлить скорость выполнения операций.

Помимо таких лайфхаков, на портале beelinenow.ru можно найти мнения экспертов, новости компании или узнать об отраслевых тенденциях.

Если "вылечить" смартфон не получается, то, возможно, пришла пора для нового устройства. Как раз сейчас в интернет-магазине и в собственных офисах билайна можно выгодно приобрести смартфоны брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme и вернуть до половины от цены девайса на баланс телефона в виде бонусных рублей. Более подробная информация о правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по адресу. Акция действует с 6 февраля по 15 марта 2023 года.**

*Now — сейчас. GPS — Global Positioning System — система глобального позиционирования

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