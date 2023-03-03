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Кино Культура

В галерее "Виктория" пройдет лекция, посвященная истории видеоинсталляции

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 марта, в 19:00 в Victoria Underground (ул. Некрасовская, 2) состоится лекция от куратора Сергея Баландина "Видеоинсталляция: реальное внутри нереального".

Лекция посвящена истории видеоинсталляции. Слушатели узнают, когда художники начали проводить эксперименты с видео, снимая фильмы или исследуя видеоаппаратуру и телевидение как медиумы.

Вход — 100 рублей.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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