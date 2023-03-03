В галерее "Виктория" пройдет лекция, посвященная истории видеоинсталляции

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В пятницу, 3 марта, в 19:00 в Victoria Underground (ул. Некрасовская, 2) состоится лекция от куратора Сергея Баландина "Видеоинсталляция: реальное внутри нереального".