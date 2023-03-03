Самарчанка Анна Чернышева завоевала Кубок России по каратэ

В Нижнем Новгороде завершился Кубок России по каратэ. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 29 регионов Российской Федерации.
Представительница Самарской области Анна Чернышева завоевала Кубок России в весовой категории 55 кг, одолев соперниц из Республики Татарстан (8:0), Орловской области (3:0) и Санкт-Петербурга (3:0).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?