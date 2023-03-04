При тушении пожара в подвале дома в Тольятти спасен человек

В пятницу, 3 марта, около 20:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в восьмом подъезде дома 11 на ул. Железнодорожной в Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев в подвальном помещении указанного дома тлел диван на площади 2 кв. м. В тушении участвовали 11 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 20:19. При тушении пожарными был спасен один человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.