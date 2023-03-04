В Самаре прошла "Битва взглядов" перед матчевой встречей "Бокс на Волге"

В Самаре 4 марта состоялась официальная церемония взвешивания спортсменов перед матчевой встречей "Бокс на Волге" между командами России и Республики Беларусь и так называемая "битва взглядов".

Напомним, 5 марта в самарском СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет международная матчевая встреча "Бокс на Волге" между командами России и Республики Беларусь.

В Самаре на ринг выйдут по 13 спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе команды России представит Никита Гусельников в весовой категории 54 килограмма.

Оргкомитет международной матчевой встречи "Бокс на Волге" возглавляет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Также он является председателем наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса.

"Безусловно, эта матчевая встреча очень важна для нашего региона. Бокс на берегу Волги — здесь прекрасная атмосфера, энергетика. И это очень большое спортивное событие для мирового бокса. Встречаются две спортивные державы, которые в области бокса очень часто между собой конкурируют. Эти соревнования смогут посетить юные спортсмены-боксеры со всех уголков Самарской области. Зачастую это становится импульсом для дальнейших занятий боксом. Также мы запланировали мастер-классы, которые опытные, именитые боксеры проведут для юных спортсменов. Мы предприняли все усилия для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, и наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров нас в этом поддержал", — подчеркнул Александр Фетисов.

Высокий уровень организации мероприятия отметили и гости.

"Мы благодарим от всей души и федерацию бокса России, и правительство Самарской области, федерацию бокса региона за то, что они проявили в прошлом году инициативу провести такое масштабное мероприятие в Самаре. К тому же на новой арене, которую мы все вместе ждали. Матчевые встречи пройдут в таком солидном дворце, где все красиво, и, главное, организовано по спортивному принципу", — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Взвешивание показало — все боксеры вошли в вес и полностью готовы к поединкам.

"Мы прилетели в Самару четыре дня назад. Прилетели заранее, чтобы пройти акклиматизацию, посмотреть арену, разместиться. Тренировки у нас тут подводящие к соревнованиям, объем нагрузок не большой. Все находимся в отличной форме. Своего завтрашнего соперника Артёма Калиту вижу впервые, но с тренером посмотрели его бои в интернете, тактику на бой выбрали и завтра, уверен, покажем хорошие бои", — рассказал боксер команды России Алексей Дронов.

"Мне всегда интересно было побывать в Самаре, в Тольятти, где производится российский автопром. У нас в Дагестане очень любят Lada Priora, Vesta, процентов 30-90 у нас машины из Тольятти, Самары, поэтому мне всегда было интересно, и вот, наконец, побывал у вас в гостях", — рассказал спортсмен Муслим Гаджимагомедов.

Боксер команды Республики Беларусь Алексей Алфёров отметил: "В Самаре я впервые. Встретили нас отлично, все очень довольны таким приемом. С соперниками мы знакомы, успели пообщаться. Арена на первый взгляд впечатлила, но более детально изучим ее завтра. Сегодняшняя "Битва взглядов" придает дополнительный настрой перед боем, такие церемонии на самом деле несут пользу обоим боксерам и придают уверенности".

"Сейчас у нас идет этап подготовки — с 1 по 15 мая пройдет чемпионат мира, поэтому этот матч как один из этапов подготовки к этому чемпионату. Конечно, сборная России очень сильная команда и в этом плане я скажу: как не боксировать с сильными, растут только на сильных", — считает главный тренер белорусских боксеров Сергей Асанов.

"Мы только приехали с большого международного турнира с Марокко, завоевали девять золотых, две серебряных и две бронзовых медали. Сейчас готовимся к чемпионату мира, огромное спасибо Федерации бокса Самарской области, Федерации бокса России за такие матчевые встречи между сборными России и Беларуси, нам такие соревнования очень нужны", — уверен главный тренер мужской российской команды Виктор Фархутдинов.

После взвешивания и "битвы взглядов" спортсмены проехали на площадь Славы, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

"Это дань памяти нашим отцам и дедам, — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России

Татьяна Кириенко. — Федерации бокса России и Республики Беларусь — родные братья и в жизни, и в боксе с давних, еще советских времен. Сегодня мы вместе, бок о бок. И это согревает наши души сегодня, а завтра мы вместе продемонстрируем спортивное мастерство, потому что все ребята — первые номера своих стран. Это будут очень хорошие бои, товарищеская международная встреча в рамках подготовки в чемпионату мира по боксу. Мы собрались в городе трудовой и боевой славы Самаре, где не так давно (в 2019 году) мы проводили чемпионат страны и именно на этой площадке возлагали всей боксерской семьей цветы к Вечному огню. Вне зависимости от погодных условий, нам не холодно. Главное, что мы вместе".