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Страхование Финансы

Женщины предпочитают Турцию: куда россиянки едут на 8 марта

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, более 61% всех отечественных путешественников отпразднуют Международных женский день в Турции и российских регионах.

Поездки по Турции и России — самые популярные направления для отдыха у туристов на 8 марта. 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в страну пахлавы и хаммама. Причем почти треть из них — парочки, которые едут в романтическую поездку. Более четверти российских туристов отправятся отдыхать на родных территориях нашей страны. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.

Немного меньше россиян проведут 8 марта в Армении — 16,3% туристов. Также достаточно много наших сограждан отправятся в Египет — 10,2%, Грузию — 6,1%, ОАЭ — 2,2% и Узбекистан — 2%. Остальные страны посетят гораздо меньше путешественников из России.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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