Женщины предпочитают Турцию: куда россиянки едут на 8 марта

По данным Страхового Дома ВСК, более 61% всех отечественных путешественников отпразднуют Международных женский день в Турции и российских регионах.
Поездки по Турции и России — самые популярные направления для отдыха у туристов на 8 марта. 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в страну пахлавы и хаммама. Причем почти треть из них — парочки, которые едут в романтическую поездку. Более четверти российских туристов отправятся отдыхать на родных территориях нашей страны. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.
Немного меньше россиян проведут 8 марта в Армении — 16,3% туристов. Также достаточно много наших сограждан отправятся в Египет — 10,2%, Грузию — 6,1%, ОАЭ — 2,2% и Узбекистан — 2%. Остальные страны посетят гораздо меньше путешественников из России.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.