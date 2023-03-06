"Мега-Лада" - серебряный призер командного чемпионата страны по мотогонкам на льду

В воскресенье, 5 марта, в Шадринске восьмым, заключительным этапом, финишировал командный чемпионат России 2023 среди команд суперлиги по мотогонкам на льду.
Стала официально известна тройка призеров соревнований.
Чемпионами России стали спортсмены "Башкортостана" (Уфа). "Мега-Лада" (Тольятти) взяла серебро. "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск) — бронза.
Гонщики Даниил Иванова, Игорь Кононов, Никита Толокнов и Игорь Сайдуллин завоевали "серебро" в непростой борьбе.
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))