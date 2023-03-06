16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мега-Лада" - серебряный призер командного чемпионата страны по мотогонкам на льду Даниил Иванов стал серебряным призером Кубка России по мотогонкам на льду Тольяттинец Игорь Кононов - бронзовый призер личного чемпионата России по мотогонкам на льду Тольяттинцы - призеры этапа личного чемпионата страны по мотогонкам на льду В Тольятти пройдет командный Чемпионат России по мотогонкам на льду

Экстремальный спорт Спорт

"Мега-Лада" - серебряный призер командного чемпионата страны по мотогонкам на льду

ШАДРИНСК. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 5 марта, в Шадринске восьмым, заключительным этапом, финишировал командный чемпионат России 2023 среди команд суперлиги по мотогонкам на льду.

Стала официально известна тройка призеров соревнований.

Чемпионами России стали спортсмены "Башкортостана" (Уфа). "Мега-Лада" (Тольятти) взяла серебро. "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск) — бронза.

Гонщики Даниил Иванова, Игорь Кононов, Никита Толокнов и Игорь Сайдуллин завоевали "серебро" в непростой борьбе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2