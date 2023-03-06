16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошла "Битва взглядов" перед матчевой встречей "Бокс на Волге" Самарчанка Анна Чернышева завоевала Кубок России по каратэ Тольяттинка Олеся Журавлева стала чемпионкой России по джиу-джитсу В Самаре открыли новый зал единоборств для юных спортсменов Тольяттинская спортсменка завоевала в Дагестане две золотые медали по грэпплингу

Единоборства Спорт

Тольяттинцы Никита Подковальников и Александр Дмитренко проведут бои на турнире Ural FC 2 в Самаре

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 25 марта на арене СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого" состоится бойцовское шоу Лиги Ural Fighting Championship (Ural FC), главным поединком станет бой по правилам К-1 между российским тяжеловесом Вячеславом Дациком и бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

Помимо известных самарских тяжеловесов Шамиля Абасова и Рамиса Терегулова, на турнире Ural FC 2 выступят и бойцы из Тольятти. Чемпион мира-2015 по К-1, пятикратный чемпион России по К-1, победитель Всемирных игр боевых искусств Александр Дмитренко встретится с многократным призером чемпионатов Республики Беларусь по тайскому боксу и рукопашному бою Георгием Климом. Этот поединок в весовой категории до 81 кг пройдет по правилам К-1 в ММА-перчатках.

Другой боец из Тольятти, Никита Подковальников, проведет бой по правилам ММА в промежуточном весе до 74 кг с семикратным чемпионом Казахстана по жекпе-жек (национальные бои без правил) Серикбаем Ходжабаевым. В активе серебряного призера Кубка мира по боевому самбо Подковальникова восемь побед и пять поражений в ММА. У Ходжабаева в смешанных единоборствах - 11 побед и семь поражений.

В со-главном событии шоу Ural FC 2 бой по правилам ММА в среднем весе проведут россиянин Гамзат Хирамагомедов и чемпион Eagle FC Даурен Ермеков из Казахстана. Для бойцов эта встреча станет третьей, и пока счет в их личном противостоянии ничейный. В 2015 году Хирамагомедов и Ермеков встречались в финале чемпионата мира по ММА, и тогда судьи единогласно отдали победу россиянину. А в июле 2022 года Ермеков взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде. После того поединка, состоявшегося в Актау, ни один из спортсменов в октагон не выходил. Сейчас у бойцов появится возможность закрыть все вопросы в этом противостоянии, и что самое главное - оба спортсмена горят желанием завершить трилогию.

В активе Ермекова 17 побед в ММА при пяти поражениях. Его соперниками были такие бойцы, как Владимир Минеев, Артур Гусейнов, Шамиль Абдулаев, Сергей Калинин. На счету Хирамагомедова 10 побед и два поражения в ММА. Россиянин выходил триумфатором в поединках с такими оппонентами, как Алексей Буторин и Бахтияр Аббасов.

В рамках шоу 25 марта в Самаре станет известно и имя первого обладателя чемпионского пояса Ural FC - титул будет разыгран среди кикбоксеров. В поединке по правилам К-1 в весе до 91 кг Валерий Бизяев (рекорд - 13-3) из Соликамска встретится с экс-бойцом Glory бразильцем Ариэлем Мачадо (50-11).

Член команды "Ural Kali Fighter" Бизяев - мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO, финалист мирового Кубка TNA. Мачадо становился чемпионом Южной Америки по кикбоксингу, а также выигрывал Glory Grand Prix. В 2017 году бразилец дрался с на тот момент чемпионом Glory Артемом Вахитовым, но уступил единогласным решением судей.

Турнир Ural FC 2 в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ". Билеты на предстоящее шоу в Самаре можно приобрести по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2