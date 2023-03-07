Самолёт из Самары после приземления выкатился с ВПП в аэропорту Казани

В понедельник, 6 марта, около 23:35, в аэропорту Казани после приземления, при выруливании со взлетно-посадочной полосы выкатился самолет рейса № RT 592 следовавший из Самары в Казань, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на борту самолёта находилось 35 пассажиров, из них три несовершеннолетних, а также три члена экипажа. Пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется.

В связи с авиационным инцидентом Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжал и. о. Татарского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры.