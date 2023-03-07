Самолёт из Самары после приземления выкатился с ВПП в аэропорту Казани

В понедельник, 6 марта, около 23:35, в аэропорту Казани после приземления, при выруливании со взлетно-посадочной полосы выкатился самолет рейса № RT 592 следовавший из Самары в Казань, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, на борту самолёта находилось 35 пассажиров, из них три несовершеннолетних, а также три члена экипажа. Пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется.
В связи с авиационным инцидентом Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжал и. о. Татарского транспортного прокурора.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.