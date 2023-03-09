Цифровые двойники, аватары для метавселенной и виртуальные двигатели: как в Самаре развивают технологии виртуальной и дополненной реальности

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Три года назад в Самарском университете был создан Институт Искусственного Интеллекта. За эти годы в институте произошел настоящий рывок: его проекты охватывают разработки в сфере искусственного интеллекта в космосе, медицине, телекоммуникациях и даже затрагивают сферу вычислительной эстетики.