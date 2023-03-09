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Музеи и выставки Культура

В зале Союза художников России откроется выставка "Ее величество Картина"

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 марта, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, Молодогвардейская, 209) откроется выставка "Ее величество Картина" (0+).

"Итак — Картина. Слово это происходит от итальянского carta — тонкая, красивая бумага. Под картиной подразумевают произведение станкового искусства, обычно живописи. Картина может быть и абстрактной и даже незавершенной, но обязательно замкнутой "самой в себе". Термин "станковое искусство" произошел от "станка", на котором и создается произведение станкового искусства, в живописи им является, например, мольберт.

Широкое развитие станковое искусство получило, начиная с эпохи итальянского Возрождения в связи с интенсивными процессами самоопределения различных видов искусства, постепенного отделения живописи от архитектурного пространства, и завоевания независимости творческой личности. Сказались и изменение условий заказа. Заказчиками становились не только церковь и монастыри, но и частные лица, представители новых социальных классовых групп. Это повлияло на изменение характера произведения, системы сюжетных форм, расчитанных уже на интимное восприятие.

Если в Китае художники работали на свитках, в Японии — расписывали ширмы и веера, то картина, в ее общем понимании, — порождение Европейской цивилизации.

В изобразительном пространстве картины могут соединяться предметы, не сочетаемые в действительности, время может быть остановлено или пущено в обратном направлении. Иногда художественную композицию сравнивают с живым организмом, в котором органично соединены "душа и тело".

Композиция — это "акт свободной художественной воли". Каждая композиция уникальна, она возникает лишь однажды, неся на себе отпечаток духа эпохи, его культурные коды и духовный след, волнующий и будоражащий умы и души последующих поколений", — поясняет член Союза художников России Дмитий Мантров.                                                      

Выставка продлится до 31 марта.

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