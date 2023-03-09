В зале Союза художников России откроется выставка "Ее величество Картина"

В пятницу, 10 марта, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, Молодогвардейская, 209) откроется выставка "Ее величество Картина" (0+).
"Итак — Картина. Слово это происходит от итальянского carta — тонкая, красивая бумага. Под картиной подразумевают произведение станкового искусства, обычно живописи. Картина может быть и абстрактной и даже незавершенной, но обязательно замкнутой "самой в себе". Термин "станковое искусство" произошел от "станка", на котором и создается произведение станкового искусства, в живописи им является, например, мольберт.
Широкое развитие станковое искусство получило, начиная с эпохи итальянского Возрождения в связи с интенсивными процессами самоопределения различных видов искусства, постепенного отделения живописи от архитектурного пространства, и завоевания независимости творческой личности. Сказались и изменение условий заказа. Заказчиками становились не только церковь и монастыри, но и частные лица, представители новых социальных классовых групп. Это повлияло на изменение характера произведения, системы сюжетных форм, расчитанных уже на интимное восприятие.
Если в Китае художники работали на свитках, в Японии — расписывали ширмы и веера, то картина, в ее общем понимании, — порождение Европейской цивилизации.
В изобразительном пространстве картины могут соединяться предметы, не сочетаемые в действительности, время может быть остановлено или пущено в обратном направлении. Иногда художественную композицию сравнивают с живым организмом, в котором органично соединены "душа и тело".
Композиция — это "акт свободной художественной воли". Каждая композиция уникальна, она возникает лишь однажды, неся на себе отпечаток духа эпохи, его культурные коды и духовный след, волнующий и будоражащий умы и души последующих поколений", — поясняет член Союза художников России Дмитий Мантров.
Выставка продлится до 31 марта.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.