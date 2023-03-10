В Самаре студенты разрабатывают конструктор для самостоятельной сборки пикоспутника

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Студенты и аспиранты Самарского Университета, участники клуба "Космический градиент" разработают учебно-образовательный конструктор для самостоятельной сборки пикоспутника - космического аппарата весом менее 1 кг и сопоставимого по размерам с алюминиевой тарой для лимонада. Главная цель - научить будущих специалистов практическим навыкам космического программирования.