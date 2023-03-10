42% россиян потратили на покупку дачи от 3 до 5 млн рублей

У 41% респондентов есть дача, а 22% только планируют приобрести ее, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса. На покупку загородной недвижимости 42% опрошенных потратили от 3 млн до 5 млн рублей, а 30% — до 1 млн рублей. Интересно, что 56% россиян, только планирующих покупку, готовы потратить на загородный дом от 5 млн до 10 млн рублей.
У 36% опрошенных дачи нет, и они не планируют ее приобретать. Основными причинами этого россияне назвали нежелание заниматься обустройством дома и участка (29%), отсутствие бюджета на приобретение такой недвижимости (15%) и боязнь пожаров и краж (14%).
Россияне рассказали, какие проблемы вызывают наибольшее беспокойство при покупке загородной недвижимости:
- Инфраструктура — 58%
- Дорога до дачи — 38%
- Цена дома — 35%
- Риск пожара — 29%.
Большинство респондентов не сталкивались с проблемами с загородным имуществом, а у 12% случались неприятные ситуации. Из них половина пожаловались на кражи, у 27% были случаи пожара, еще у 17% дом пострадал из-за стихийных бедствий, а у 15% — из-за прорыва водопроводных коммуникаций. 42% оценили ущерб от данных событий на сумму до 50 тысяч рублей, а 10% — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Две трети респондентов проживают в загородном доме круглый год, а каждый четвертый — только в теплое время года. СК "Росгосстрах" выяснила, как россияне защищают свое имущество:
- Ставят решетки на окна — 20%
- Ставят сигнализацию — 18%
- Вешают муляж камеры — 13%
- Надеются на охрану в дачном кооперативе — 12%.
Также почти половина респондентов (49%) страхуют свой дом, а каждый пятый планирует начать это делать в ближайшее время. 27% тратят в год на страховой полис от 5 до 10 тысяч рублей, еще 24% — от 10 до 15 тысяч рублей, в 18% — до 5 тысяч рублей.
"С неприятными ситуациями может столкнуться каждый владелец загородного дома. Как показывают результаты опроса, они могут быть самыми разными. Чтобы защитить себя от финансовых трат в случае непредвиденных событий, мы рекомендуем владельцам загородного имущества приобрести страховой полис "Дом в деталях". При повреждениях или утрате конструктивных элементов, отделки, инженерного оборудования и домашнего имущества, страховая компания компенсирует убытки. Также в полис включена такая опция, как страхование гражданской ответственности. Кроме этого у владельцев такого полиса есть возможность воспользоваться сервисной составляющей — помощью электрика, сантехника, слесаря, причем сделать это собственник загородного дома может и без наступления страхового случая", — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Екатерина Зенченко.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.