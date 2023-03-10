42% россиян потратили на покупку дачи от 3 до 5 млн рублей

У 41% респондентов есть дача, а 22% только планируют приобрести ее, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса. На покупку загородной недвижимости 42% опрошенных потратили от 3 млн до 5 млн рублей, а 30% — до 1 млн рублей. Интересно, что 56% россиян, только планирующих покупку, готовы потратить на загородный дом от 5 млн до 10 млн рублей.

У 36% опрошенных дачи нет, и они не планируют ее приобретать. Основными причинами этого россияне назвали нежелание заниматься обустройством дома и участка (29%), отсутствие бюджета на приобретение такой недвижимости (15%) и боязнь пожаров и краж (14%).

Россияне рассказали, какие проблемы вызывают наибольшее беспокойство при покупке загородной недвижимости:

Инфраструктура — 58%

Дорога до дачи — 38%

Цена дома — 35%

Риск пожара — 29%.

Большинство респондентов не сталкивались с проблемами с загородным имуществом, а у 12% случались неприятные ситуации. Из них половина пожаловались на кражи, у 27% были случаи пожара, еще у 17% дом пострадал из-за стихийных бедствий, а у 15% — из-за прорыва водопроводных коммуникаций. 42% оценили ущерб от данных событий на сумму до 50 тысяч рублей, а 10% — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Две трети респондентов проживают в загородном доме круглый год, а каждый четвертый — только в теплое время года. СК "Росгосстрах" выяснила, как россияне защищают свое имущество:

Ставят решетки на окна — 20%

Ставят сигнализацию — 18%

Вешают муляж камеры — 13%

Надеются на охрану в дачном кооперативе — 12%.

Также почти половина респондентов (49%) страхуют свой дом, а каждый пятый планирует начать это делать в ближайшее время. 27% тратят в год на страховой полис от 5 до 10 тысяч рублей, еще 24% — от 10 до 15 тысяч рублей, в 18% — до 5 тысяч рублей.

"С неприятными ситуациями может столкнуться каждый владелец загородного дома. Как показывают результаты опроса, они могут быть самыми разными. Чтобы защитить себя от финансовых трат в случае непредвиденных событий, мы рекомендуем владельцам загородного имущества приобрести страховой полис "Дом в деталях". При повреждениях или утрате конструктивных элементов, отделки, инженерного оборудования и домашнего имущества, страховая компания компенсирует убытки. Также в полис включена такая опция, как страхование гражданской ответственности. Кроме этого у владельцев такого полиса есть возможность воспользоваться сервисной составляющей — помощью электрика, сантехника, слесаря, причем сделать это собственник загородного дома может и без наступления страхового случая", — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Екатерина Зенченко.