В Самаре стартует международный турнир по кикбоксингу памяти участников СВО

В пятницу, 10 марта, в спорткомплексе "Грация" в Самаре состоится матчевая встреча между сборными России и Узбекистана по кикбоксингу памяти участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, защищая жителей ДНР и ЛНР.

Всего в турнире примут участие 20 спортсменов. В основном кадре выступят первые номера двух стран, среди них абсолютный чемпион Узбекистана, чемпион Евразии Фирдавс Хасимов, три чемпионы мира Магомед Махамаев, Александр Дмитренко и Магомед Абдурахманов.

Турнир проводится промоутерской компанией Battlе при поддержке фонда "ОПОРА" г. Самара. Почетными гостями турнира станут представители правительства Самарской области, кадровые офицеры и ветераны Минобороны России, МВД и Росгвардии.

В ходе турнира запланирована культурная часть, где для гостей и участников будут выступать финалистка шоу "Голос" Екатерина Кузина и детско-юношеский ансамбль танцев "Кавказ" (г. Самара).