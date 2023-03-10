16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартует международный турнир по кикбоксингу памяти участников СВО В Самаре прошла "Битва взглядов" перед матчевой встречей "Бокс на Волге" Самарчанка Анна Чернышева завоевала Кубок России по каратэ Тольяттинка Олеся Журавлева стала чемпионкой России по джиу-джитсу В Самаре открыли новый зал единоборств для юных спортсменов

Единоборства Спорт

В Самаре стартует международный турнир по кикбоксингу памяти участников СВО

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 10 марта, в спорткомплексе "Грация" в Самаре состоится матчевая встреча между сборными России и Узбекистана по кикбоксингу памяти участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, защищая жителей ДНР и ЛНР.

Всего в турнире примут участие 20 спортсменов. В основном кадре выступят первые номера двух стран, среди них абсолютный чемпион Узбекистана, чемпион Евразии Фирдавс Хасимов, три чемпионы мира Магомед Махамаев, Александр Дмитренко и Магомед Абдурахманов.

Турнир проводится промоутерской компанией Battlе при поддержке фонда "ОПОРА" г. Самара. Почетными гостями турнира станут представители правительства Самарской области, кадровые офицеры и ветераны Минобороны России, МВД и Росгвардии.

В ходе турнира запланирована культурная часть, где для гостей и участников будут выступать финалистка шоу "Голос" Екатерина Кузина и детско-юношеский ансамбль танцев "Кавказ" (г. Самара).

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2