В Самарском университете стартовал третий этап конкурса "Спутник"

В пятницу, 10 марта, в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королёва стартовал третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник". Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В этом году участие в конкурсе приняли более 8,5 тысяч школьников из всех регионов России. Начиная с 4 октября 2022 года, они проделали большой путь: в течение нескольких месяцев работали над своими научными проектами в области ракетостроения и космоса, авиастроения, информационных технологий, энергоустановок, робототехники и мехатроники, а также проводили междисциплинарные исследования.
В результате в финал "Спутника" вышли 118 человек. Авторы лучших научных работ приехали в Самару вместе с родителями и научными руководителями, чтобы познакомиться с лабораториями, учеными и исследованиями одного из ведущих университетов в области космонавтики и авиации в России, послушать лекции крупных ученых и получить информацию о преимуществах получения высшего образования в Самарской области.
На открытии третьего этапа к участникам обратился ректор Владимир Богатырев:
"Рад приветствовать вас в Самарском университете им. Королёва. Понимаю, как сложно и волнительно было преодолеть все этапы конкурса и оказаться здесь — в Самаре. Поверьте, для нас тоже важно, что к нам в университет приехали самые умные, самые активные школьники России, — подчеркнул ректор. — Вы выбрали для себя конкурс "Спутник", значит, вам интересен космос, и нашему университету, как одному из ведущих аэрокосмических центров страны, есть что предложить вам в данной сфере. Университет стремительно меняется — у нас создаются новые лаборатории и конструкторские бюро, внедряются современные цифровые и VR-технологии, меняются форматы обучения, открываются новые образовательные программы. К 2030 году в Самарском университете им. Королёва будут созданы собственные учебно-производственные комплексы по изготовлению малых космических аппаратов и малых газотурбинных двигателей. Эти направления сейчас крайне актуальны для страны и мира. Приглашаю вас посетить научные лаборатории университета и увидеть своими глазами то, чем занимаются наши ученые ".
Школьникам предстоит узнать, как собирают спутники в лабораториях Межвузовской кафедры космических исследований, ребята посетят Наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами, в режиме реального времени смогут посмотреть, как ученые университета получают информацию от собственной группировки спутников на орбите, посетят кафедру космического машиностроения имени генерального конструктора Д. И. Козлова в эксплуатационно-исследовательском корпусе.
Попадут участники конкурса и на мероприятия по направлениям "Энергоустановки" и "Информационные технологии" от индустриальных партнёров "Спутника" — представителей Государственной корпорации "Ростех" и образовательного проекта от СБЕРА "Школа 21".
В этом году школьники смогут свободно пообщаться и с особыми гостями — популяризаторами науки и научными журналистами, к работам и медиа-проектам которых они часто обращаются. Это лектор российского общества "Знание", участник отбора в отряд космонавтов Денис Прудник и руководитель отдела развития компании "Образование Будущего", специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников. Популяризаторы науки выступят с лекциями на темы "Как космонавты готовятся к космическому полету?", "Научные исследования на борту космических аппаратов", а также "Как разработать спутник и испытать его в стратосферном запуске?", "Достижения и перспективы космической отрасли".
Особенностью проведения конкурса в этом году стали мероприятия и для родителей участников, которые прибыли на третий этап конкурса. Для них с лекцией о выборе специальности, популярных направлениях подготовки и нюансах поступления на бюджетную форму обучения выступит ответственный секретарь приёмной комиссии Самарского университета Сергей Горяинов, а также для них состоятся экскурсии в Музей авиации и космонавтики и в Центр истории авиационных двигателей.
Завершение третьего этапа конкурса "Спутник" — это и начало самого ожидаемого события для школьников — профильной космической смены в МДЦ "Артек". В этом году она пройдет в Крыму с 10 апреля по 1 мая при содействии молодых ученых и преподавателей Самарского университета им. Королёва.
Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" для учащихся 7-11 классов школ России и зарубежья, организованный Самарским университетом им. Королёва, в 2022/2023 учебном году проходит в седьмой раз. Он входит в агломерацию космических конкурсов "Дежурный по планете" от Фонда содействия инновациям.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.