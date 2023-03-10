Начальник ГУ МВД России по Самарской области поздравил руководителей с присвоением званий

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов в рамках оперативного совещания поздравил руководителей с присвоением очередных специальных званий.

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации присвоены очередные специальные звания.

Звание "полковник полиции" присвоено подполковнику полиции, начальнику отдела мобилизационной подготовки и мобилизации ГУ МВД России по Самарской области Эдуарду Дейнекину, подполковнику внутренней службы, начальнику отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре Николаю Ермохину и подполковнику полиции, начальнику ОМВД России по городу Чапаевску Андрею Тепаеву.

Звание "полковник внутренней службы" присвоено подполковнику внутренней службы, заместителю начальника ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по Самарской области Дмитрию Сиротину.

Игорь Иванов вручил погоны в торжественной обстановке и пожелал подчиненным дальнейших успехов и реализации как профессиональных, так и жизненных планов.





