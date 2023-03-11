12 марта в Самарскую область придут сильный ветер и дожди

В воскресенье, 12 марта, в регион опять придет стихия. Как сообщают метеорологи, днем ожидается сильный юго-восточный ветер до 15-18 м/с. Введен желтый уровень опасности.

Синоптики Самарской области также сообщили, что в регионе местами будет идти дождь, ночью подморозит до -3…-8 °C. Днем значительно потеплеет - от +2 до +7 °C).

Еще через наделю в область придет почти что жаркая для этого времени года погода, ожидается рання весна. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на Волге начался ледоход.