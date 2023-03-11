12 марта в Самарскую область придут сильный ветер и дожди

В воскресенье, 12 марта, в регион опять придет стихия. Как сообщают метеорологи, днем ожидается сильный юго-восточный ветер до 15-18 м/с. Введен желтый уровень опасности.
Синоптики Самарской области также сообщили, что в регионе местами будет идти дождь, ночью подморозит до -3…-8 °C. Днем значительно потеплеет - от +2 до +7 °C).
Еще через наделю в область придет почти что жаркая для этого времени года погода, ожидается рання весна. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на Волге начался ледоход.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.