Самарские хоккеисты ЦСК ВВС в третий раз подряд выиграли у ХК "Челны"

В воскресенье, 12 марта, самарская хоккейная команда ЦСК ВВС провела третий на этой неделе матч в Набережных Челнах с местной командой ХК "Челны" и вновь выиграла у хозяев площадки.
Как сообщает пресс-служба самарского клуба ВКонтакте, во время матча в Челнах произошел скандал - с трибун выгнали самарских болельщиков. Возмущенные очевидцы написали: "Нас выгнали за то, что слишком громко поддерживали свою команду. Все были трезвые, мата и драк не было!"
По словам болельщиков, позже пресс-атташе ХК "Челны" принес извинения, но расстроенные самарцы отправились домой, не дождавшись окончания матча.
0:1 Набиуллин (Квон, Ложкин) 07:01
1:1 Жирнов (Кутявин, Давыдов) 14:09
2:1 Аверьянов (Филиппов, Войтко) 25:27
3:1 Овчинников (Егоров, Войтко) 46:50
3:2 Мулындин (Квон, Ложкин) 49:57
4:2 Филиппов (Овчинников, Войтко) 49:57
Статистика матча: Броски: 40-85 ; Броски в створ: 28-56 ; Голы: 4-2 ; Вбрасывания: 33-47 ; Штраф: 16-35.
Напомним, самарская хоккейная команда ЦСК ВВС на этой неделе проводит заключительные матчи второго этапа Первенства ВХЛ 2022-2023 перед плей-офф в Набережных Челнах. 9 марта ЦСК ВВС обыграли Челны - 4:2. Второй матч 11 марта вновь завершился победой самарских хоккеистов - 5:2.
Серии матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии с максимальным количеством матчей - семь.
1/2 финала Кубка Федерации пройдет с 18 марта 2023 года, а финал - с 8 по 22 апреля.
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