Хочешь вырастить хлеб - посади дерево: в Самарской области ученые воссоздают систему лесомелиорации

В истории Самарской области есть интересный факт: однажды крестьяне написали губернатору жалобу на помещика за то, что тот заставлял их сажать лес, вместо того, чтобы растить хлеб. Благо губернатор был человек просвещенный и, возможно, знакомый с трудами геолога и почвоведа Василия Докучаева, потому никаких санкций и разбирательств по челобитной не последовало. Эту историю рассказал профессор Самарского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Василий Троц, который сейчас пишет новую страницу в развитии системы лесомелиорации.

Василий Борисович с удовольствием вводит в курс дела - в ХIХ веке люди, переселявшиеся на эти земли, были потрясены плодородием. На берегах Волги давались вотчины дворянам и активно развивалось сельское хозяйство. Урожайность при этом была неустойчивой - как и сейчас здесь, за Волгой, и тогда чередовались засушливые и благоприятные годы.

Известный писатель и чиновник Сергей Аксаков (1791-1859), чье имение было под Бугурусланом, обратил внимание на то, что лес хорошо защищает от засухи. "Те массивы и луга, которые защищены лесом, отличаются более высокой продуктивностью", - писал он. Для борьбы с засухой и суховеями помещики братья Самарины, имевшие земли в нынешних Хворостянском и Приволжском районах, в 1860-80 гг. начали высаживать сосны, создавая полезащитные полосы. Сейчас и в Бугурусланском районе можно найти насаждения, которые были заложены на хуторе Ружейном родственниками историка и литератора Николая Карамзина.

Так начиналась история полезащитных полос в Самарской области. Она получила своеобразное благословение ученого с мировым именем Василия Васильевича Докучаева, который в 1895 году обследовал местные черноземы, проехав от Самары до Бугуруслана. Ученые пришли к пониманию - для того, чтобы получать стабильно зерно и уменьшить влияние засухи в Заволжье, нужно создавать лесные полосы. Докучаев доложил Вольному экономическому обществу о том, что ситуация с землей в этих местах просто потрясающая: чернозем очень плодородный до 12% гумуса (в настоящее время, увы, только 4,2%), но засушливый… Тогда сюда направили известного лесовода Нестора Карловича Генка.

Сейчас благодаря трудам сотен энтузиастов и ученых всем известно, что лесные полосы позволяют сберегать не только влагу в почве, но и ее плодородие, предотвращая ветровую эрозию почв - одну из главных проблем агроклиматической зоны, в которой находится регион.

В советское время лесополосы высаживались в области сотнями километров по единым планам и нормативам. Однако в 1990-е годы ситуация по понятным причинам изменилась. Сейчас тема лесомелиорации стала актуальной как никогда - долгие годы ею никто не занимался, а многие существующие лесополосы деградировали настолько, что давно не выполняют своих функций. Кроме того, изменился и климат, накопился опыт эксплуатации лесополос из различных пород деревьев.

Сегодня основной проблемой хозяйств южной зоны Самарской области, особенно тех, что работают по интенсивным технологиям, является ускоренная деградация почв в результате сильной ветровой эрозии, повышения концентраций вредных солей в пахотном горизонте, вымывания кальция в подпочвенный горизонт. Причем данные процессы протекают стремительно и необратимо. Без принятия мер по устранению вышеназванных причин сельхозтоваропроизводители могут потерять основное средство производства - почву - в течение 5-10 лет.

Работу по формированию единого научно-технологического подхода к лесомелиорации в регионе ведет группа сотрудников аграрного университета под руководством Василия Троца. Ученые анализируют множество параметров различных пород деревьев и кустарников - требовательность к влажности и pH почвы, приживаемость, скорость прироста, способность рассеивать ветер, а также высчитывают оптимальные схемы посадки и сочетания пород.

Из того, что уже перешло от расчетов в практическую плоскость, - в 2022 году сотрудники агроуниверситета разработали научно обоснованное решение по созданию системы лесозащиты для крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Цирулева. Сконструированы расположение полезащитных полос площадью 58 га, подобран их оптимальный состав - черный тополь и повислая береза. Он рассчитан на срок жизни лесополосы не менее 100 лет. Уже высажено 11 км первой посадки.

При расчетах ученые пришли к выводу, что, несмотря на вложения в 6 млн рублей, которых потребует реализация проекта, затраты окупятся уже через два года за счет существенного повышения урожайности полей.

Первая практическая проблема, с которой столкнулись ученые и производственники, - отсутствие необходимого объема посадочного материала, причем адаптированного к местным условиям. На базе КФХ Е. Цирулева в Приволжском районе было разбито два питомника, которые сегодня полностью закрывают имеющиеся потребности по районированным к конкретным условиям саженцам деревьев. В этом году предстоит высадить более 80 тыс. саженцев черного тополя, это порядка 18 га, при пятирядном размещении - 6 км лесных полос.

Работа аграрного университета по восстановлению полезащитных полос в регионе имеет и еще одну сторону - она играет важную роль в переходе к сельскохозяйственному производству с меньшим выбросом углерода. Полезащитные полосы - одна из частей лесомелиоративной программы по депонированию углерода, которая максимально актуальна на фоне мировой тенденции к необходимости снижения выбросов углерода.