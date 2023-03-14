Семь пожарных выезжали тушить машину на ул. Александра Матросова в Тольятти

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В понедельник, 13 марта, в 21:38, загорелась машины неподалеку от дома № 44 на ул. Александра Матросова в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.