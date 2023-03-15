Обновлением усадьбы врача Греве займется "Самараспортстрой"

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области определилось с подрядчиком, который займется обновлением объекта культурного наследия — усадьбы врача Л. А. Греве (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).
Начальная цена контракта составила 34,6 млн рублей. На торги заявился всего один участник, ООО "Самараспортстрой". Его заявку признали соответствующей требованиям.
Победитель торгов должен выполнить работы в течение 150 дней. В здании требуется провести ремонт коммуникации систем водоснабжения, водоотведения и т. п., а также выполнить демонтажные и отделочные работы, привести в порядок интерьер, устранить дефекты разрушения.
Напомним, это повторные торги. В первый раз конкурс был объявлен в конце января, но тогда подрядчика так и не выбрали: на торги заявилась одна компания, но ее заявка не соответствовала требованиям.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении