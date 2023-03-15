16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обновлением усадьбы врача Греве займется "Самараспортстрой" В Самарской области приступят к ремонту трассы Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки В Тольятти продают здание кинотеатра "Пирамида" почти за 38 млн рублей В Самаре одобрен проект строительства двух небоскребов на Московском шоссе Самарцы не возразили против строительства причала для катеров на набережной реки Самары

Экономика и бизнес

Обновлением усадьбы врача Греве займется "Самараспортстрой"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области определилось с подрядчиком, который займется обновлением объекта культурного наследия — усадьбы врача Л. А. Греве (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).

Начальная цена контракта составила 34,6 млн рублей. На торги заявился всего один участник, ООО "Самараспортстрой". Его заявку признали соответствующей требованиям.

Победитель торгов должен выполнить работы в течение 150 дней. В здании требуется провести ремонт  коммуникации систем водоснабжения, водоотведения и т. п., а также выполнить демонтажные и отделочные работы, привести в порядок интерьер, устранить дефекты разрушения.

Напомним, это повторные торги. В первый раз конкурс был объявлен в конце января, но тогда подрядчика так и не выбрали: на торги заявилась одна компания, но ее заявка не соответствовала требованиям.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2