Обновлением усадьбы врача Греве займется "Самараспортстрой"

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области определилось с подрядчиком, который займется обновлением объекта культурного наследия — усадьбы врача Л. А. Греве (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).

Начальная цена контракта составила 34,6 млн рублей. На торги заявился всего один участник, ООО "Самараспортстрой". Его заявку признали соответствующей требованиям.

Победитель торгов должен выполнить работы в течение 150 дней. В здании требуется провести ремонт коммуникации систем водоснабжения, водоотведения и т. п., а также выполнить демонтажные и отделочные работы, привести в порядок интерьер, устранить дефекты разрушения.

Напомним, это повторные торги. В первый раз конкурс был объявлен в конце января, но тогда подрядчика так и не выбрали: на торги заявилась одна компания, но ее заявка не соответствовала требованиям.