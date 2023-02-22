В Самаре объявили повторные торги на обновление усадьбы Греве

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области объявило повторные торги, по итогам которых должен определиться подрядчик на обновление усадьбы врача Л. А. Греве — здания, являющегося объектом культурного наследия (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).
Напомним, в конце января были объявлены торги на обновление бывшей усадьбы врача Леопольда Греве, а нынче — здания центра занятости населения. Начальная цена контракта составила 34,6 млн рублей.
Однако подрядчика так и не выбрали. На торги заявился всего один участник, его заявку признали не соответствующей требованиям.
Начальная цена контракта повторных торгов осталась прежней — 34,6 млн рублей. Подрядчика определят после 10 марта. Он должен выполнить работы в течение 150 дней. В здании нужно отремонтировать коммуникации систем водоснабжения, водоотведения и т. п., а также выполнить демонтажные, отделочные работы, — привести в порядок интерьер, устранить дефекты разрушения.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении