В Самаре объявили повторные торги на обновление усадьбы Греве

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области объявило повторные торги, по итогам которых должен определиться подрядчик на обновление усадьбы врача Л. А. Греве — здания, являющегося объектом культурного наследия (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).

Напомним, в конце января были объявлены торги на обновление бывшей усадьбы врача Леопольда Греве, а нынче — здания центра занятости населения. Начальная цена контракта составила 34,6 млн рублей.

Однако подрядчика так и не выбрали. На торги заявился всего один участник, его заявку признали не соответствующей требованиям.

Начальная цена контракта повторных торгов осталась прежней — 34,6 млн рублей. Подрядчика определят после 10 марта. Он должен выполнить работы в течение 150 дней. В здании нужно отремонтировать коммуникации систем водоснабжения, водоотведения и т. п., а также выполнить демонтажные, отделочные работы, — привести в порядок интерьер, устранить дефекты разрушения.