В Самаре обновят здание центра занятости населения на ул. Некрасовской

В Самаре обновят здание на ул. Некрасовская, 29. Оно является объектом культурного наследия - это бывшая усадьба врача Леопольда Греве.

Заказчиком работ выступает министерство труда Самарской области. Начальная цена контракта составила 34,6 млн рублей. Срок выполнения работ - в течение 150 рабочих дней с даты заключения контракта.

"Исполнитель заказа должен будет привести в порядок интерьер, восстановить в здании системы жизнеобеспечения, устранить дефекты и разрушения. Поскольку интерьерные решения не сохранились, приспособление объекта к современному использованию будет выполнено с учетом сложившейся конструктивной схемы, с заменой отделочных материалов на современные", - указано на сайте госзакупок.

Дом, о котором идет речь, расположен на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Он был построен в конце XIX века. Принадлежало здание статскому советнику Леопольду Греве (знаменитая в Самаре пещера братьев Греве названа в честь его сыновей - Прим. ред.). Он был фармацевтом, содержателем и управляющим самарской аптеки. В его доме располагалась частная поликлиника для небогатых горожан.

Объект приняли на охрану в 2014 году. Сейчас там располагается центр занятости населения.