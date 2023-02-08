В Самаре не нашли подрядчика для обновления усадьбы Греве

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области завершило торги, по итогам которых должен был определиться подрядчик на обновление усадьбы врача Л. А. Греве — здания, являющегося объектом культурного наследия ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).

На торги заявился всего один участник, его заявку признали не соответствующей требованиям.

Напомним, начальная цена контракта составляла 34,6 млн рублей. В здании, где сейчас располагается центр занятости населения, нужно провести ремонт коммуникаций (систем водоснабжения, водоотведения и т. п.), а также выполнить демонтажные, отделочные работы.