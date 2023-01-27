Усадьбу Греве в Самаре планируют приспособить к современному использованию

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выступило заказчиком работ на поиск подрядчика, который приспособит к современному использованию здание, являющееся объектом ОКН — "Усадьбу врача Греве Л.А." (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).