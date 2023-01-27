Усадьбу Греве в Самаре планируют приспособить к современному использованию

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выступило заказчиком работ на поиск подрядчика, который приспособит к современному использованию здание, являющееся объектом ОКН — "Усадьбу врача Греве Л.А." (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).
Судя по документации, опубликованной на сайте госзакупок, предстоит ремонт коммуникаций: водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления, а также кондиционирование, общестроительные, демонтажные, отделочные работы и т. п.
Начальная цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Подрядчика должны выбрать после 7 февраля. Работы необходимо провести в течение 150 дней.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?