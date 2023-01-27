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Строительство Строительство и недвижимость

Усадьбу Греве в Самаре планируют приспособить к современному использованию

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выступило заказчиком работ на поиск подрядчика, который приспособит к современному использованию здание, являющееся объектом ОКН — "Усадьбу врача Греве Л.А." (ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б).

Фото: https://cultnaslediesamregion.ru

Судя по документации, опубликованной на сайте госзакупок, предстоит ремонт коммуникаций: водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления, а также кондиционирование, общестроительные, демонтажные, отделочные работы и т. п.

Начальная цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Подрядчика должны выбрать после 7 февраля. Работы необходимо провести в течение 150 дней. 

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