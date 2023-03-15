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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с кандидатом на должность главы Красноармейского района Сергеем Источниковым

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с первым заместителем главы Богатовского района Сергеем Источниковым, который участвует в конкурсе на должность руководителя Красноармейского района. Итоговое заседание комиссии, которая примет окончательное решение, пройдет 24 марта.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"У вас есть все основания для того, чтобы принять участие в конкурсе на должность главы Красноармейского района и испытать себя в новом качестве, - отметил губернатор в начале встречи, обращаясь к кандидату. - У вас есть большой, солидный опыт работы в муниципальных предприятиях, на муниципальной службе - в Борском, Богатовском районах, в Самарском внутригородском районе. Безусловно, есть результаты и достижения".

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Источникова за работу в городе-побратиме Снежном Донецкой народной республики, которому Самарская область помогает налаживать мирную жизнь.

"Вы себя там очень достойно проявили - как настоящий профессионал, ответственный, безотказный, работая 24/7, - а по-другому там и невозможно. Знаю это не понаслышке. Очень рад, что вы показали себя с наилучшей стороны, достойным сыном Самарской земли, отработали так, что есть за что поблагодарить. Есть оценка людей - жителей Снежного, которая тоже формирует должное отношение к Самарской области, к усилиям, которые предпринимают все жители нашего региона, помогая восстановить мирную жизнь в Донецкой народной республике и конкретно в Снежном. Мы вас также отметили по результатам этой работы. Поэтому поддерживаю ваше решение по участию в необходимых конкурсных процедурах. Считаю, что все основания есть", - отметил глава региона.

Сергей Источников поблагодарил губернатора за оценку своего труда, отметив, что работа в Снежном - это важный и ценный опыт.

"Наша деятельность под вашим руководством на территории города-побратима дает людям, которые там проживают, надежду на то, что они не одни, они не в стороне, они чувствуют нашу поддержку и, безусловно, за это благодарны. Я уверен, что те люди, которые будут работать на территории после нас, тоже внесут свой вклад от Самарской области в развитие города-побратима", - обратился он к руководителю региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что Сергей Источников при необходимости окажет необходимую помощь и поддержку коллегам, которые продолжат начатые в Снежном преобразования. "Знаю, что вы готовы были продолжить эту работу. И поверьте, это тоже для меня очень важно. Но сейчас вы нужны здесь, на Самарской земле", - акцентировал губернатор.

Среди приоритетных задач, которые перед собой ставит кандидат на должность главы в случае победы, - консолидация жителей Красноармейского района для решения вопросов развития муниципалитета, а также поддержки армии и семей военнослужащих.

"Поддержка наших военнослужащих от жителей очень серьезная, здесь от власти требуется только помогать, выстроить работу таким образом, чтобы учесть все потребности людей, консолидировать усилия, - поделился планами Сергей Источников. - Что касается социально-экономического развития, то, безусловно, у нас мощнейший инструмент - это национальные проекты. Они реализуются на территории с достаточно хорошими показателями на уровне Самарской области. Но есть отдельные направления, по которым требуется предпринимать больше усилий. И без поддержки жителей, общественных организаций, общественного совета, лидеров общественного мнения не обойтись".

Кроме того, важно, посоветовавшись с людьми, скорректировать и успешно реализовать стратегию социально-экономического развития района. "Стратегия разработана в 2018 году и сейчас нуждается в корректировке, потому что время идет и многое меняется. Сейчас мы актуализируем эту стратегию с учетом запроса людей, потребностей, с учетом болевых точек, на которые нужно обратить внимание. И примем самое активное участие в реализации национальных проектов, инициированных президентом страны", - добавил кандидат.

Такой подход в планируемой работе на территории района глава региона поддержал. "Жизнь изменилась, сейчас новый этап развития нашей страны, мирового устройства. Безусловно, нужно учитывать новые вызовы и, посоветовавшись с людьми, вносить адекватные к настоящему моменту корректировки в документы стратегического планирования. Поэтому направление работы верное. А чем больше встреч вы проведете сейчас, на этом этапе, тем лучше будете понимать, какой запрос есть у людей", - обратился к Сергею Источникову Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что одна из значимых задач, которую предстоит решить, - обеспечение жителей Красноармейского района чистой питьевой водой. "Этот вопрос я обсуждал и с президентом страны Владимиром Путиным, поскольку он затрагивает жителей Красноармейского района. И вы знаете, что внимание главы государства к этому вопросу есть, как и его поддержка. Важна своевременная подготовка проектной документации, обоснование и выполнение в срок намеченных строительно-монтажных работ. Опыт у вас есть. Уверен, что все получится", - отметил глава региона.

По мнению губернатора, объединив усилия талантливых, небезразличных, работоспособных и профессиональных людей, можно добиться значительных результатов.

"Нужно объединить усилия людей для обустройства родной земли. Если это получается, то результаты есть, и они не заставляют себя ждать. Потому что вместе мы можем больше, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Уверен, в случае вашей победы, вместе с вами сделаем многое для того, чтобы Красноармейский район процветал, а значит развивалась и Самарская область".

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