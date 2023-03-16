Плохой ремонт пандуса в самарской больнице Семашко обернулся для подрядчика "черным списком"

В Самарское УФАС России обратились сотрудники ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 2 Н. А. Семашко" с просьбой включить ООО "Арнид" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стали не исполненные компанией обязанности по заключенному контракту.

В августе 2022 г. между больницей и ООО "Арнид" был заключен контракт на ремонт въездного пандуса приемного отделения хирургического корпуса.

В соответствии с техзаданием подрядчик должен был отремонтировать въездной пандус до 2 сентября 2022 г. В ходе проверки 7 сентября заказчик обнаружил недостатки и дефекты, о которых сообщил компании. ООО в установленный срок дефекты не исправило и медучреждение отказалось от исполнения контракта в одностороннем порядке.

"На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Самарское УФАС России включило ООО "Арнид" в РНП сроком на 2 года", — отмечается в сообщении.

Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение антимонопольного органа о включении ООО в "черный список".